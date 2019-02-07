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Мать Роналду – об обвинениях сына в изнасиловании: Та девушка не в карты шла играть с Криштиану

18:38 65 Читати українською
Мать Роналду – об обвинениях сына в изнасиловании: Та девушка не в карты шла играть с Криштиану
Роналду вместе со своей мамой / фото из соцсетей

Мария Долорес Авейру, мама Криштиану Роналду, не верит, что ее сын мог изнасиловать модель Кэтрин Майоргу в Лас-Вегасе в 2009 году.

"Я верю своему сыну. Когда та девушка пошла к Криштиану, она не в карты собиралась с ним играть. Она шла туда, чтобы кое-что сделать. Я знаю своего сына, знаю, кто он. Не хочу больше говорить на эту тему", – сказала иметь форварда Ювентуса в комментарии Correio de Manha.

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Напомним, Роналду обвиняется в изнасиловании американской модели. 34-летняя Кэтрин Майорга рассказала, что в 2009 году ее изнасиловал Криштиану Роналду. Инцидент произошел в Лас-Вегасе во время отдыха Криштиану в США. По словам женщины, она познакомилась с Роналду на дискотеке в одном из клубов, в котором работала Майорга, а той же ночью португалец изнасиловал ее в ее же номере.

Согласно информации немецкого издания Spiegel, скандал бы был "замят" Роналду дал женщине за молчание 375 тысяч долларов США, а стороны заключили соглашение о неразглашении информации. В октябре 2018 Майорга в СМИ объявила об обвинении обладателя "Золотого мяча" в изнасиловании.

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Италия Ювентус Ювентус Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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