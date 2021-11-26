У наставника Мариуполя Остапа Маркевича и вратаря команды Олега Кудрика случился конфликт, сообщает журналист Олег Ящук в программе Футбольный формат.

Маркевич назвал два фактора, которые заставили его остаться в Мариуполе – наставник азовцев раньше пытался покинуть клуб

После инцидента 25-летний голкипер уже 4 матча подряд не попадает в стартовый состав приазовцев. Пока основным вратарем команды Маркевича стал Никита Турбаевский.

После 15 туров УПЛ Мариуполь остается на дне турнирной таблицы.

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