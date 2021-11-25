"Пытаюсь быть живым на скамейке, чтобы ребята знали, что я есть. Шла речь о моем желании команду – действительно так было, что поделаешь. Но у меня есть контракт. Люди меня просили остаться, я же не могу сказать «нет» и плюнуть на их желание. Это же команда.

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Второй фактор – можно бежать от трудностей, но это не выход. Мы решили остаться и дальше продолжать работу. Если бы мы видели, что какие-то неправильные процессы проходят, нет желания у нас и футболистов – тогда был бы другой разговор.

Мы нормально тренируемся, у нас нормальная атмосфера. Такие вещи футбольные люди понимают. Это молодежь. Чтобы что-то противопоставить таким командам, как Ворскла – нужен опыт", – сказал Маркевич в программе "Футбольный формат".

Напомним, Мариуполь после 15-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ последним, набрав всего 7 очков.

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