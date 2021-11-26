Маркевич мав конфлікт із голкіпером Маріуполя
17:22 - Читать на русском
Олег Кудрик втратив місце у воротах приазовського клубу.
У наставника Маріуполя Остапа Маркевича та воротаря команди Олега Кудрика трапився конфлікт, повідомляє журналіст Олег Ящук у програмі Футбольний формат.
Маркевич назвав два фактори, які змусили його залишитись у Маріуполі – наставник азовців раніше намагався покинути клуб
Після інциденту 25-річний голкіпер вже 4 матчі поспіль не потрапляє до стартового складу приазовців. Поки основним воротарем у команді Маркевича став Микита Турбаєвський.
Після 15-ти турів УПЛ Маріуполь залишається на дні турнірної таблиці.
Маліновський заряджає чергову гармату по Юве, Зінченко vs Ярмоленко з різними емоціями, топ-матч Реала – анонс вікенду
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter