У наставника Маріуполя Остапа Маркевича та воротаря команди Олега Кудрика трапився конфлікт, повідомляє журналіст Олег Ящук у програмі Футбольний формат.

Маркевич назвав два фактори, які змусили його залишитись у Маріуполі – наставник азовців раніше намагався покинути клуб

Після інциденту 25-річний голкіпер вже 4 матчі поспіль не потрапляє до стартового складу приазовців. Поки основним воротарем у команді Маркевича став Микита Турбаєвський.

Після 15-ти турів УПЛ Маріуполь залишається на дні турнірної таблиці.

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