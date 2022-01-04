"Лунін має абонемент", – Анчелотті анонсував дебютний матч українця в сезоні
Головний тренер Реала Карло Анчелотті заявив, що український голкіпер Андрій Лунін зіграє з Алькояно в Кубку Іспанії.
"Куртуа завтра не буде в складі, бо я хочу, щоб зіграв Лунін. Він має абонемент на Алькояно, ха-ха. Лунін добре знає це поле і атмосферу на стадіоні. Я йому сказав, що завдяки своїй майстерності він заслуговує грати більше.
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Лунін – єдиний, кому я завтра хочу дати ігровий час. Що стосується польових гравців, я оберу найкращих. Точно не зіграють тільки Бензема, Модріч і Менді, в яких проблеми зі здоров'ям. А також Віні.
Кубок Іспанії – дуже важливий турнір. Ми хочемо перемогти. Я не дивився тогорічний матч, але футболісти розповідали мені", – сказав Анчелотті на пресконференції.
Минулого сезону мадридці також грали в Кубку Іспанії з Алькояно і сенсаційно вилетіли від слабкої команди. Той матч став першим для Луніна за Реал і досі залишається останнім.
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