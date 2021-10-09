"У Лобановского тоже были такие прецеденты", – Ващук высказался о конфликте Малиновского и Петракова
Экс-игрок сборной Украины Владислав Ващук посоветовал наставнику "сине-желтых" Александру Петракову быть более сдержанным.
"Если бы Лобановский сказал что-то подобное, а игрок ответил так – были такие моменты, прецеденты, но это не выходило даже за рамки базы.
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В Европе не любят скандальных людей, футболистов, тренеров. В этом плане нам нужно многому учиться. Надо быть более сдержанным", – сказал Ващук для Youtube-канала vZbirna.
Напомним, из-за недоразумения Малиновского с Петраковым тренер не вызвал Руслана на октябрьский сбор национальной команды Украины.
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