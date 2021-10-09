"У Лобановського теж були такі прецеденти", – Ващук висловився про конфлікт Маліновського та Петракова
Екс-гравець збірної України Владислав Ващук порадив наставнику "синьо-жовтих" Олександру Петракову бути стриманішим.
"Якби Лобановський сказав щось подібне, а гравець відповів так – були такі моменти, прецеденти, але це не виходило навіть за рамки бази.
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В Європі не люблять скандальних людей, футболістів, тренерів. У цьому плані нам потрібно багато чому вчитися. Треба бути стриманішим", – сказав Ващук для Youtube-каналу vZbirna.
Нагадаємо, через непорозуміння Маліновського з Петраковим тренер не викликав Руслана на жовтневий збір національної команди України.
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