"Якби Лобановський сказав щось подібне, а гравець відповів так – були такі моменти, прецеденти, але це не виходило навіть за рамки бази.

Маліновський: Тренер давав мені впевненість, роблю усе, що він скаже

В Європі не люблять скандальних людей, футболістів, тренерів. У цьому плані нам потрібно багато чому вчитися. Треба бути стриманішим", – сказав Ващук для Youtube-каналу vZbirna.

Нагадаємо, через непорозуміння Маліновського з Петраковим тренер не викликав Руслана на жовтневий збір національної команди України.

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