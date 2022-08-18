Польский форвард Роберт Левандовски получил неприятный опыт в первый месяц пребывания в Барселоне.

Левандовски сегодня стал жертвой воров. На подъезде к тренировочной базе Барселоны поляк приостановил авто, чтобы дать автографы болельщикам клуба, но в его машину попытался проникнуть злоумышленник, сообщает CCMA со ссылкой на TV3.

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Вор открыл пассажирскую дверь автомобиля и украл часы Левандовски за 70 тысяч евро. Поляк сам пытался поймать вора, но тому удалось скрыться. Роберт обратился к руководителю службы безопасности Барсы. Полиция быстро нашла вора и арестовала его. Драгоценные часы были зарыты в саду поблизости.

Левандовски летом выпросил трансфер из Баварии в Барселону. Переход 33-летнего бомбардира стоил 40 млн евро +10 млн в виде бонусов. Дебют у поляка не удался – в первом туре Примеры Барса расписала нули с Райо Вальекано.