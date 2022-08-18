Польський форвард Роберт Лєвандовскі отримав неприємний досвід у перший місяць перебування в Барселоні.

Лєвандовскі сьогодні став жертвою крадіїв. На під'їзді до тренувальної бази Барселони поляк призупинив авто, щоб дати автографи вболівальникам клубу, але в його машину спробував пробратися зловмисник, повідомляє CCMA з посиланням на TV3.

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Злодій відкрив пасажирські двері автомобіля та вкрав годинник Лєвандовскі за 70 тисяч євро. Поляк сам намагався впіймати крадія, але тому вдалося втекти. Роберт звернувся до очільника служби безпеки Барси. Поліція швидко знайшла злодія та арештувала його. Коштовний годинник був закопаний в саду поблизу.

Лєвандовскі влітку випросив трансфер з Баварії в Барселону. Перехід 33-річного бомбардира коштував 40 млн євро +10 млн у вигляді бонусів. Дебют у поляка не вдався – у першому турі Прімери Барса розписала нулі з Райо Вальєкано.