Будущее Фрэнки де Йонга в каталонском гранде до сих пор окутано тайной. Это раздражает и болельщиков.

25-летний нидерландец имеет разногласия с руководством "блаугранас" как в отношении своего будущего, так и в отношении контракта.

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Принципиальная позиция Фрэнки не отказываться от своих заработков спровоцировала критику отдельными фанами. Так, к де Йонгу, который ехал в авто, обратился один из болельщиков: "Согласись на сокращение зарплаты, с*ко".

Фанаты «Барселоны» засняли на видео, как они кричат ​​Френки де Йонгу:



«Прими сокращение зарплаты, сука».



( @Sport ) pic.twitter.com/tauwUmJsvR — Трансферные новости в прямом эфире (@DeadlineDayLive) 10 августа 2022 г.

Заметим, что контракт Фрэнки с Барсой рассчитан до 2026 года. Сначала нидерландца хотел подписать Манчестер Юнайтед, но затем в борьбу включился и Челси. В настоящее время агенты хавбека прибыли в Барселону для переговоров.

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