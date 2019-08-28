"У этого парня бардак в голове", – экс-врач сборной Колумбии раскритиковал Хамеса из-за его отношения к футболу

Бывший врач сборной Колумбии Эктор Фабио Круз рассказал о проблемах с дисциплиной атакувального хавбека национальной команды и мадридского Реала Хамеса Родригеса.

"Этот парень не сосредоточен. Вместо того, чтобы работать перед будущим сезоном, он отправился приводить в порядок брови и укладывать волосы. Когда приходится играть в таких топ-командах, как Реал, предполагается, что вы будете профессионалом, будете готовиться. Но у этого парня бардак в голове.

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Игрок, который проводит месяцы вне поля, от вечеринки к вечеринке, как он туда попадет? Я уже предполагал, что ему будет сложно, потому что он не работает. Криштиану Роналду взял недельный отпуск, отправился на своей яхте с семьей на греческие острова, и уже на следующей неделе он готовился к новому сезону с 15-ю помощниками. Он самый профессиональный парень, которого я знаю.

Хамес покинул чемпионат мира из-за травмы, приехал на пляж, арендовал частный самолет и расслабился. Этого не должно быть", – цитирует Круза Marca.

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