Реал подтвердил травму Хамеса – известен срок восстановления колумбийца

Полузащитник Реала Хамес Родригес попал в лазарет клуба после матча против Вальядолида (1:1).

Мадридские врачи диагностировали у Хамеса травму правой камбаловидной мышцы, сообщается на официальном сайте Реала.

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28-летний хавбек появился в стартовом составе королевского клуба в матче второго тура Примеры против Вальядолида (1:1), однако уже на 57-й минуте был вынужден покинуть поле из-за травмы.

По информации издания AS, Родригес пропустит около трех недель.

Напомним, летом Хамес вернулся в Реал из Баварии, где выступал на правах аренды.

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