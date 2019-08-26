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Реал подтвердил травму Хамеса – известен срок восстановления колумбийца

18:48 19 Читати українською
Реал подтвердил травму Хамеса – известен срок восстановления колумбийца
Хамес Родригес / Фото FOX Sports

Полузащитник Реала Хамес Родригес попал в лазарет клуба после матча против Вальядолида (1:1).

82’ Карим Бензема
 
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82’ Карим Бензема
88’ Серхи Гвардиола

Мадридские врачи диагностировали у Хамеса травму правой камбаловидной мышцы, сообщается на официальном сайте Реала.

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28-летний хавбек появился в стартовом составе королевского клуба в матче второго тура Примеры против Вальядолида (1:1), однако уже на 57-й минуте был вынужден покинуть поле из-за травмы.

По информации издания AS, Родригес пропустит около трех недель.

Напомним, летом Хамес вернулся в Реал из Баварии, где выступал на правах аренды.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Реал Мадрид - Вальядолід Хамес Родригес Хамес Родригес
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