"У цього хлопця бардак в голові", – екс-лікар збірної Колумбії розкритикував Хамеса за його ставлення до футболу

Колишній лікар збірної Колумбії Ектор Фабіо Круз розповів про проблеми з дисципліною атакувального хавбека національної команди і мадридського Реала Хамеса Родрігеса.

"Цей хлопець не зосереджений. Замість того, щоб працювати перед майбутнім сезоном, він вирушив приводити в порядок брови і укладати волосся. Коли доводиться грати в таких топ-командах, як Реал, передбачається, що ви будете професіоналом, будете готуватися. Але у цього хлопця бардак в голові.

Реал підтвердив травму Хамеса – відомий термін відновлення колумбійця

Гравець, який проводить місяці поза полем, від вечірки до вечірки, як він туди потрапить? Я вже передбачав, що йому буде складно, тому що він не працює. Кріштіану Роналду взяв тижневу відпустку, вирушив на своїй яхті з сім'єю на грецькі острови, і вже на наступного тижня він готувався до нового сезону з 15-ма помічниками. Він найбільш професіональний хлопець, якого я знаю.

Хамес покинув чемпіонат світу через травму, приїхав на пляж, орендував приватний літак і розслабився. Цього не повинно бути", – цитує Круза Marca.

Грізманн копіює Мессі й Леброна, кучерява дуель за лідерство АПЛ, "безрука" Баварія – 9 найзахопливіших моментів вікенду