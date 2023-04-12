"Я очень доволен тем, что мне удалось сделать в своей жизни. И особенно это касается моей семьи. Я стал отцом и это дало мне большую мотивацию играть в футбол.

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Болельщики Фиорентины очень теплые, они отличаются от тех, кого я встречал в Украине. Я нахожу много общего с бразильскими болельщиками. Они дают мне много энергии и силы играть хорошо. Когда забью, станцую для всех них. Надеюсь, что я всегда буду показывать отличные результаты от сегодня и до конца сезона", – цитирует Додо Tuttomercatoweb.

Напомним, 24-летний бразилец перебрался в Фиорентину из Шахтера за 14,5 млн евро летом 2022 года и сразу стал основным. Уже провел 36 поединков, в которых отличился тремя результативными передачами.

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