Очень символический матч. 4 марта исполнилось ровно 5 лет со дня трагической смерти Давиде Асторе. Встречались важнейшие команды его жизни. В Милане он прошел через сито молодежных команд, но в главной шансов не получил. В Фиорентине Астори стал одним из лучших защитников Серии А и был капитаном. Кроме того, когда Давиде умер, главным тренером "фиалок" был Стефано Пиоли, который сейчас возглавляет "россонери".

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Для действующих чемпионов Италии сегодняшнего соперника можно назвать удобным – 4 победы в последних 5 матчах. Следовательно, потери Диаса (травма) и Леау (дисквалификация) не казались катастрофой. Тем более в состав вернулся Беннасер. Милан продолжает оттачивать игру по схеме с тремя центрбеками. Именно эта трансформация помогла Пиоли преодолеть кризис. После смены формации было 4 победы и ни одного пропущенного мяча.

Уже в первом тайме Фиорентина несколько раз была очень близка, чтобы прервать серию своего бывшего аленатторе. Майку Меньяну пришлось изрядно поработать, чтобы оставить ворота "на замке". Там, где уже и голкипер был бессилен, подстраховал Томори. Фикайо вынес мяч с линии ворот. Только спустя полчаса игры Милан смог остро ответить. Жиру откликнулся на заброс от Беннасера, но пробил прямо в Терраччано. Ближе к перерыву гости сумели перехватить инициативу и сами провели несколько неплохих атак. Однако на отдых с преимуществом в счете должна была идти Фиорентина. Заслужила, но не забила.

Что ж – справедливость возобладала на старте второй половины. Иконе ворвался в штрафную, а там его остановил Томори. С нарушением правил. Пенальти. Нико Гонсалес четко исполнил наказание. И только после этого Милан начал диктовать сопернику свои условия. Жиру мог отличиться после углового. Много активности было от Анте Ребича. Тео активно пытался отыскать момент для удара. Однако эффективности в этих действиях было немного.

За полчаса до финального свистка наставник Милана кардинально освежил атаку, выпустив Ибрагимовича и Ориги. Создало ли это какой-нибудь эффект? Сомнительно. В игре на встречных курсах Фиорентина даже была интереснее. Здесь и Додо неплохо сходил в атаку, и Кабрал не переставал терроризировать защитников. Гости не находили ни малейшей возможности, чтобы побеспокоить Терраччано. В конце игры экс-защитник Шахтера все же сумел себя проявить – отдал ассист на Йовича. В компенсированное время Додо помог еще один гол забить. Бразилец забыл об обороне, чем воспользовался Тео Эрнандес. Слишком поздно очнулись "россонери". Гол Тео не имел никакого значения.

Финальный свисток зафиксировал уверенную победу Фиорентины, оборвавшую успешную серию Милана. Стефано Пиоли остается надеяться, что Леау и Диас (должен успеть залечить травму) серьезно усилят команду в лондонском матче против Тоттенхэма. После первой части дуэли в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов у "россонери" имеют минимальное преимущество, ведь на собственном поле одержали победу со счетом 1:0. С такой игрой, как сегодня, этого может оказаться недостаточно.