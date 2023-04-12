"Я дуже задоволений тим, що мені вдалося зробити у своєму житті. І особливо це стосується моєї родини. Я став батьком і це дало мені велику мотивацію грати у футбол.

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Вболівальники Фіорентини дуже теплі, вони відрізняються від тих, кого я зустрічав в Україні. Я знаходжу багато спільного з бразильськими вболівальниками. Вони дають мені багато енергії та сили грати добре. Коли заб’ю, станцюю для всіх них. Сподіваюся, що я завжди показуватиму чудові результати від сьогодні й до кінця сезону", – цитує Додо Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, 24-річний бразилець перебрався у Фіорентину з Шахтаря за 14,5 млн євро влітку 2022 року й одразу став основним. Уже провів 36 поєдинків, у яких відзначився трьома результативними передачами.

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