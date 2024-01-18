В поединке 1/8 финала Кубка Испании Сельта на выезде неожиданно разбила Валенсию (3:1). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Хозяева пропустили уже на 13-й минуте – кипер Валенсии ошибся на выходе, махнув рукой мимо мяча и де ла Торре пяткой элегантно переправил круглого в сетку.

Валенсия вылетела из Кубка Испании, неожиданно уступив Сельте – Яремчук упустил супершанс

Не успели "летучие мыши" оправиться от пропущенного гола, как Диего Лопес зарядил по ногам Мигелю Родригесу и арбитр указал на отметку – Дувикас с пенальти сделал счет 2:0. Пепелу до перерыва успел возродить интригу, получив свой шанс с одиннадцатиметрового за игру рукой соперника.

Украинский форвард Роман Яремчук вышел на последние 15 минут и имел фантастический шанс, чтобы сравнять. Наш земляк, замыкая навес, немного не попал по мячу: сфера срезалась и по неуклюжей траектории летела под перекладину – кипер Сельты в прыжке достал. Валенсия с позором покидает Кубок Испании, а Сельта выходит в четвертьфинал турнира.