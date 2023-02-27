Интер обвинил Милан в желании построить отдельный стадион после договоренности о строительстве нового общего стадиона.

Руководство Интера недовольно тем, что боссы Милана выступают в прессе, не выдерживая общую линию, информирует Gazzetta dello Sport. Ранее миланские клубы договорились о строительстве нового общего стадиона.

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Однако теперь Милан всерьёз рассматривает возможность строительства отдельного стадиона, и эти планы не нравятся владельцу "нерадзурри" Стивену Чжану.

Согласно источнику, Чжан запросил встречу с владельцем "россонери" Джерри Кардинале, но эта просьба была проигнорирована.

Сообщается, что приоритетом Интера в вопросе нового стадиона по-прежнему остаётся район Сан-Сиро – с Миланом или без него.

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