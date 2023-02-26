Чемпионат Италии 2022/23, 24-й тур

Болонья – Интер – 1:0

Гол: Орсолини, 76

Салернитана – Монца – 3:0

Голы: Кулибали, 52, Кастанос, 66, Кандрева, 71

Удаление: Донати, 87 (Монца, вторая желтая карточка)

Удинезе – Специя – 2:2

Голі: Бету, 22, Перейра, 55 – Нзола, 6, 72

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Болонья сотворила главную сенсацию тура, переиграв Интер в родных стенах. Причем хозяева превзошли миланцев как по количеству ударов (14:13) так и по остроте (1,28 xG vs 1,01). Команда даже забила на 15-й минуте усилиями Барроу, но взятие ворот отменили из-за офсайда.

Свое преимущество Болонья таки конвертировала в гол на 76-й минуте. Орсолини открылся в гигантской щели между Ачерби и Госенсом, принял диагональ от Схаутена и бахнул над ушами Онана – 0:1! Именно с этим счетом матч и подошел к концу. "Россоблу" обошли Юве и поднялись на седьмую позицию, а Интер отстал от Наполи уже на 18 очков!

Салернитана довольно неожиданно разгромила Монцу. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва детище Берлускони посыпалось. Хозяева забили сопернику три сухих гола и прервали свою трехматчевую серию из поражений. В свою очередь Монца притормозила, потерпев второе поражение подряд. Положение команд в турнирной таблице существенно не изменилось, однако Салернитана значительно улучшила свое положение – "гранатовые" понемногу отдаляются от зоны вылета.

В еще одном матче Удинезе разошелся миром со Специей. "Орлята" вышли вперед уже в начале матча благодаря Нзоле, но ушли на перерыв при ничейном счете. Во втором тайме "бьянконери" забили во второй раз, но все тот же Нзола оформил дубль и спас свою команду от поражения. Украинский полузащитник Виктор Коваленко попал в заявку, но почти весь матч провел в запасе – на поле он появился лишь на 89-й минуте (впервые после травмы). Специя продолжает оставаться на 17-й строчке, но уже завтра рискует свалиться в зону вылета в случае успешной игры Венеции.

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