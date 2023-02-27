Інтер звинуватив Мілан у бажанні побудувати окремий стадіон після домовленості про будову нового спільного стадіону.

Керівництво Інтера незадоволене тим, що боси Мілана виступають у пресі, не витримуючи спільної лінії, інформує Gazzetta dello Sport. Раніше міланські клуби домовилися про будівництво нового спільного стадіону.

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Однак тепер Мілан всерйоз розглядає можливість будівництва окремого стадіону, і ці плани не подобаються власнику "нерадзуррі" Стівену Чжану.

Згідно з джерелом, Чжан запросив зустріч із власником "россонері" Джеррі Кардінале, але це прохання було проігноровано.

Повідомляється, що пріоритетом Інтера в питанні нового стадіону, як і раніше, залишається район Сан-Сіро – з Міланом чи без нього.

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