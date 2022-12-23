"У Холанда в начале игры был офсайд. Он был, я вам точно говорю. Это задает тон игре. Офсайд был, но флажок не подняли, и это сразу вызывает у вас плохое предчувствие.

Манчестер Сити – Ливерпуль – 3:2 – видео голов и обзор матча

Судьи уже привыкли к VAR, и вдруг вы говорите им: "Сегодня его не будет". В нескольких эпизодах казалось, что они ждали подсказки или думали, что VAR до сих пор есть. Было несколько эпизодов с офсайдами, когда все на стадионе были убеждены, что там вне игры. Но мы, пожалуй, никогда этого не узнаем, потому что не можем пересмотреть повтор.

Я понимаю, что в предыдущих раундах невозможно использовать VAR на некоторых стадионах. Но здесь, на матче уровня Ман Сити – Ливерпуль, есть все технические возможности. Почему бы нам не использовать их?" – цитирует Клоппа Sky Sports.

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