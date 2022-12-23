"У Холанда на початку гри був офсайд. Він був, я вам точно кажу. Це задає тон грі. Офсайд був, але прапорець не підняли, і це відразу викликає у вас погане передчуття.

Манчестер Сіті – Ліверпуль – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Судді вже звикли до VAR, і раптом ви їм кажете: "Сьогодні його не буде". У кількох епізодах здавалося, що вони чекали на підказки або думали, що VAR досі є. Було кілька епізодів з офсайдами, коли всі на стадіоні були переконані, що там поза грою. Але ми, мабуть, ніколи про це не дізнаємось, бо не можемо переглянути повтор.

Я розумію, що у попередніх раундах неможливо було застосовувати VAR на деяких стадіонах. Але тут, на матчі рівня Ман Сіті – Ліверпуль, є всі технічні можливості. То чому б нам не використати їх?" – цитує Клоппа Sky Sports.

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