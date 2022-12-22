Два гранда английского футбола встретились уже в 1/8 финала Кубка лиги. Из-за ЧМ-2022 пришлось играть далеко не оптимальными составами. Тренеры могли рассчитывать на звезд, не ездивших в Катар, и тех, кто рано вылетел из турнира. Остальные позиции доукомплектовали молодежью.

Уже на 10-й минуте Эрилнг Холанд показал, что соскучился по футболу. Норвежец выскочил из-за спины Гомеса и в одно касание отправил мяч в ближний угол. Однако Ман Сити очень быстро упустил преимущество. Ливерпуль расшатал неоптимальную оборону соперника, и Карвалью сравнял счет.

Начало второго тайма получилось безумным. Буквально в течение двух минут обменялись голами. Снова первым забили "горожане" – атаку завершил Марез. Ответ Ливерпуля был молниеносным. Нуньес убежал от защитника, протащил мяч в штрафную и выкатил Салаху на пустые ворота.

На 58-й минуте хозяева в третий раз в этом матче вышли вперед. После розыгрыша углового Де Брюйне вырезал подачу на дальнюю штангу, куда ворвался Аке. Мерсисайдцы откровенно проспали этот момент, и нидерландец забивал беспрепятственно. Оставалось больше получаса времени, но Ливерпуль больше отыграться не смог и вылетел из турнира. Ман Сити шагает в четвертьфинал Кубка английской лиги.

RIGHT WHERE HE LEFT OFF!!



Erling Haaland puts City in front pic.twitter.com/PdMmP6JTCC — ESPN FC (@ESPNFC) December 22, 2022

THIS GAME!!!



Salah scores just after Mahrez to make it 2-2 pic.twitter.com/7WnrwJ6aS1 — ESPN FC (@ESPNFC) December 22, 2022