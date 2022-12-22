Манчестер Сити – Ливерпуль – видео голов
Манчестер Сити победил Ливерпуль (3:2) в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги. Смотрите видео голов и обзор матча.
Два гранда английского футбола встретились уже в 1/8 финала Кубка лиги. Из-за ЧМ-2022 пришлось играть далеко не оптимальными составами. Тренеры могли рассчитывать на звезд, не ездивших в Катар, и тех, кто рано вылетел из турнира. Остальные позиции доукомплектовали молодежью.
Уже на 10-й минуте Эрилнг Холанд показал, что соскучился по футболу. Норвежец выскочил из-за спины Гомеса и в одно касание отправил мяч в ближний угол. Однако Ман Сити очень быстро упустил преимущество. Ливерпуль расшатал неоптимальную оборону соперника, и Карвалью сравнял счет.
Начало второго тайма получилось безумным. Буквально в течение двух минут обменялись голами. Снова первым забили "горожане" – атаку завершил Марез. Ответ Ливерпуля был молниеносным. Нуньес убежал от защитника, протащил мяч в штрафную и выкатил Салаху на пустые ворота.
На 58-й минуте хозяева в третий раз в этом матче вышли вперед. После розыгрыша углового Де Брюйне вырезал подачу на дальнюю штангу, куда ворвался Аке. Мерсисайдцы откровенно проспали этот момент, и нидерландец забивал беспрепятственно. Оставалось больше получаса времени, но Ливерпуль больше отыграться не смог и вылетел из турнира. Ман Сити шагает в четвертьфинал Кубка английской лиги.