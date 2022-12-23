Битва между Ман Сити и Ливерпулем не стала первой в большом футболе после ЧМ-2022. В предыдущие два дня четвертьфиналистами Кубка английской лиги 2022/23 успели стать Саутгемптон, Ньюкасл, Лестер, Вулверхэмптон, Брайтон и Манчестер Юнайтед – впрочем, афиши их матчей вряд ли могли заинтересовать массового зрителя. Главным блюдом в 1/8 финала стал поединок на "Этихаде".

Пеп Гвардиола и Юрген Клопп пообещали предоставить время резервистам. В основе "горожан" появились Льюис, Палмер и голкипер Ортега, а "красные" выпустили Келлехера, Бачетича и Эллиота – плюс, в старте вышли ветераны Милнер и Гомес. Без звезд также не обошлось. Холанд, Де Брюйне, Родри, Гюндоган и восстановленный после травмы Ляпорт противостояли Нуньесу, Салаху, Робертсону, Матипу и Алькантаре.

В первом тайме хозяева выглядели интереснее. Футболисты Манчестер Сити держали мяч 60% игрового времени и вели по ударам со счетом 12:4 (5:1) в створ. Кроме того, они ощутимо преобладали в интенсивности и эффективности прессинга на чужой трети, а по единоборствам "горожане" превзошли соперника в два раза. Такой крутой футбол вылился в ряд топ-моментов уже на старте встречи.

В частности, на 2-й минуте Холанд получил заброс от Гюндогана за спины защитникам и пробил без сближения с Келлехером – над каркасом! На 7-й он же избежал офсайда, принял проникающий пас на правый край штрафной и прострелил на Палмера, но тот не смог нормально замкнуть. Еще через три минуты Эрлинг показал, как это делается – Де Брюйне открылся на левом фланге и выполнил зрячий кросс на линию вратарской, а норвежский нападающий продавил Гомеса и в эффектном прыжке перевел мяч в ворота. 1:0!

Впрочем, Ливерпуль довольно быстро пришел в себя, огрызнувшись атакой правым флангом с прострелом на Нуньеса. Дарвин завершал ударом метров с 12-ти, попав в ближнюю стойку, а затем лайнсмен дал сигнал об офсайде. На 20-й же мерсисайдцы отыгрались благодаря рывку Матипа на чужую половину и пасу на Милнера. Джеймс ворвался на правый угол штрафной и покатил мяч под удар Карвалью – Фабиу же точным выстрелом в касание переправил сферу в дальний угол. 1:1!

Середина тайма оказалась не столь интересной, но перед перерывом обе команды могли забить во второй раз. И снова стоит отметить Де Брюйне и оборону Ливерпуля. На 36-й минуте Кевин влетел на правый край штрафной и выполнил передачу на 11 метров, откуда Гюндоган пробил в противоход – Келлехер спас! Еще через минуту бельгиец отдал фантастический перевод за спины защитникам "красных" – пробивать могли сразу четыре игрока Сити! Замыкать пришлось Аке, однако и его удар головой голкипер потянул.

Мерсисайцы же на 41-й огрызнулись забросом на Нуньеса и его выстрелом с правой половины штрафной мимо дальней штанги. В компенсированное время Дарвин повторил попытку – получилось гораздо острее, но мяч снова не полетел в ворота. В конце концов, отдыхать команды отправились при ничейном счете.

В раздевалке Юрген Клопп провел двойную замену, выпустив Фабинью и Окслейда-Чемберлейна вместо Байчетича и Карвалью. Не успели свежие футболисты разбегаться, как Манчестер Сити шокировал гостей голом на 1-й же минуте второго тайма. Алькантара не смог перехватить пас Палмера в центр, Родри Свети перевел на правый край штрафной, а Марез легко переиграл Робертсона и пробил в дальний угол – 2:1!

Впрочем, всего через минуту Ливерпуль отыгрался! Сработала замена Клоппа. Окслейд-Чемберлейн накрутил двух соперников в центре и внешней стороной стопы запустил передачу на ход Нуньесу по левому флангу. Дарвин убежал от Ляпорта и выполнил прострел в штрафную под замыкание Салаху уже в пустые ворота – 2:2!

Этот размен вдохновил команды продолжать в том же стиле. "Горожане" и мерсисайдцы отвечали атакой на атакой, причем дело доходило до довольно перспективных завершений из пределов штрафной площадки. В подобной игре Юрген Клопп решил выпустить Хендерсона. На 57-й минуте он заменил Эллиота, а уже на 58-й Манчестер Сити забил третий гол!

И снова должны отметить Де Брюйне, которому после розыгрыша углового удалось выполнить шикарную подачу на дальнюю штангу – там никто не уследил за Аке. Натан наказал за невнимательность точным ударом головой метров с 6-ти. Без шансов для Келлехера. 3:2 Сразу после этого Пеп Гвардиола снял с игры Аканджи, выпустив Стоунза.

В течение последних 30 минут основного времени команды продолжили демонстрировать динамичный футбол, а тренеры только добавляли свежих футболистов основы в старт. Так, Пеп бросил в бой Грилиша и Фодена, а под конец игры еще и Бернарду Силву (Палмер, Холанд и Гюндоган отправились отдыхать), а Клопп вместо Тьяго Алькантары выпустил Кейта. К сожалению, вся эта динамика не приносила большого количества моментов, хотя напряжение на "Этихаде" стояло бешеное.

Реально голевых моментов у обоих коллективов в этот период было всего два. Ливерпуль мог отыграть на 72-й минуте Нуньес снова избежал офсайда и принял заброс от Гомеса на правый край штрафной, однако его удар снова прошел мимо дальней штанги. Сити же на 84-й должен был закрывать игру дальним выстрелом Де Брюйне, который парировал Келлехер. В атаке вторым темпом Фоден пробивал с острого угла – Келлехер выручил и здесь.

В итоге, финальный свисток зафиксировал победу Манчестер Сити со счетом 3:2. Подопечные Пепа Гвардиолы шагают в четвертьфинал Кубка английской лиги!