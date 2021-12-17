Представники АПЛ зустрінуться в понеділок, щоб обговорити ескалацію кризи навколо коронавірусу.

На порядку денному стоятиме питання про призупинення чемпіонату аж до середини січня. Також вирішуватиметься проблема з розкладом матчів, які вже були перенесені.

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Крім того, є занепокоєння щодо від’їзду гравців на Кубок африканських націй наступного місяця. Тим часом Манчестер Сіті скасував сьогоднішню прес-конференцію Пепа Гвардіоли, перед поїздкою команди на матч проти Ньюкасла. Гвардіола отримав "безрезультатний" тест на коронавірус і тепер чекає результатів подальшого ПЛР-тесту.

Нагадаємо, що упродовж тижня перенесли дев’ять ігор, зокрема п’ять зі списку матчів, які мали відбутися цього вікенду.

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