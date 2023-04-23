Переговоры с Юлианом Нагельсманном не увенчались успехом. Немец решил, что Челси – не то место, где можно успешно развивать свои тренерские идеи.

Новый тренер для Мудрика – один из фаворитов окончательно отказал Челси, есть таинственный претендент и вариант по низшей лиге.

По информации Independent, лондонцы активизировали переговорный процесс с Маурисио Почеттино Это уже не просто интерес – стороны перешли к обсуждению срока сотрудничества и даже потенциальных трансферов, которые попросит осуществить аргентинец.

Напомним, что после увольнения Грэма Поттера Челси не смог найти нового главного тренера и просто позвал Фрэнка Лэмпарда, который должен завершить сезон. С новым наставником лондонцы провели уже четыре матча, проиграв все из них.

Элегантным прикосновением обыграл двоих, идеально остановил Винни, подкатился под Модрича – насыщенные 25 минут.