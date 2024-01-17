Контракт французского нападающего с парижанами истекает летом 2024 года. Сейчас Килиан Мбаппе может официально вести переговоры с любым клубом. Впрочем, руководство ПСЖ делает все, чтобы сохранить 25-летнего игрока в своей команде.

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Согласно информации Бена Джейкоба, парижане предлагают Мбаппе зарплату в размере 70 миллионов евро до уплаты налогов. Нападающий еще не принял никакого решения ни по ПСЖ, ни по Реалу, который заинтересован в подписании Килиана. Француз пообещал президенту столичного клуба Нассеру Аль-Хелаифи, что как только примет решение, то расскажет ему перед тем, как озвучить его публично.

Напомним, что Килиан Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. За это время он сумел стать лучшим бомбардиром в истории команды. В активе нападающего 285 матчей за парижан, в которых он забил 238 голов и отдал 102 результативные передачи.

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