За інформацією Record, останні кілька тижнів португальський нападник лікувався від серйозного вірусного захворювання. Через нього, крім інших ускладнень, футболіст втратив шість кілограмів ваги.

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Зазначається, що під час різдвяних канікул Рамуш був госпіталізований у Португалії. ПСЖ звернувся до Бенфіки по допомогу зі спостереженням за станом гравця, і колишній клуб Гонсалу відповів згодою.

В останніх п'яти матчах Ліги 1 португалець провів на полі лише одну хвилину. Саме через хворобу Луїс Енріке не використовує гравця і залишає його в запасі.

Нагадаємо, що Гонсалу виступає за ПСЖ на правах оренди з Бенфіки. Парижани заплатять влітку португальському клубу 80 мільйонів євро за форварда.

Загалом Рамуш зіграв за французів у 19 матчах у всіх турнірах. В його активі чотири голи та одна результативна передача.

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