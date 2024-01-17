Зірковий новачок ПСЖ загримів до лікарні і схуд на 6 кілограмів – парижани винні за нього 80 мільйонів
Форвард ПСЖ та збірної Португалії Гонсалу Рамуш переживає важкий період.
За інформацією Record, останні кілька тижнів португальський нападник лікувався від серйозного вірусного захворювання. Через нього, крім інших ускладнень, футболіст втратив шість кілограмів ваги.
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Зазначається, що під час різдвяних канікул Рамуш був госпіталізований у Португалії. ПСЖ звернувся до Бенфіки по допомогу зі спостереженням за станом гравця, і колишній клуб Гонсалу відповів згодою.
В останніх п'яти матчах Ліги 1 португалець провів на полі лише одну хвилину. Саме через хворобу Луїс Енріке не використовує гравця і залишає його в запасі.
Нагадаємо, що Гонсалу виступає за ПСЖ на правах оренди з Бенфіки. Парижани заплатять влітку португальському клубу 80 мільйонів євро за форварда.
Загалом Рамуш зіграв за французів у 19 матчах у всіх турнірах. В його активі чотири голи та одна результативна передача.
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