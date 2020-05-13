Тымчик назвал топ-5 воспитанников Динамо за последние годы

Защитник Зари Александр Тымчик, права на которого принадлежат Динамо, признался, кого из "бело-синих" считает самыми перспективными воспитанниками академии киевлян.

"В последние годы из академии Динамо вышло много классных футболистов, которые сейчас на слуху. Например, Витя Цыганков, Вова Шепелев, Николай Шапаренко, Бодя Михайличенко, Виталий Миколенко.

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Но, если честно, много достойных футболистов вышло из академии. Тот же Попов хорош, Цитаишвили. Много таких, не хочу обидеть никого из тех, кого не упомянул. Мне кажется, академия Динамо – одна из лучших в Европе", – сказал Тымчик в комментарии изданию Football.ua.

Напомним, Тымчик принадлежит Динамо, однако играет в Заре на правах аренды. Соглашение с луганским клубом рассчитано до 30 июня 2020 года. В текущем сезоне 23-летний защитник провел за "мужиков" 28 поединков, в которых отдал две результативные передачи.

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