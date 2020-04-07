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Вацко назвал условие, при котором Тымчик сможет попасть в сборную Украины

20:36 73 Читати українською
Вацко назвал условие, при котором Тымчик сможет попасть в сборную Украины
Александр Тымчик / Фото из открытых источников

Известный украинский журналист и комментатор Виктор Вацко поделился мыслями по поводу перспектив защитника Зари Александра Тымчика сыграть за "сине-желтых".

"На его позиции играют Караваев и Болбат. У Тымчика есть шансы. Но получить свой шанс в сборной он сможет, когда вернется в киевское Динамо. И выиграет конкуренцию в Динамо", – рассказал журналист в эфире Вацко Live.

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Напомним, Тымчик принадлежит Динамо, однако играет в Заре на правах аренды. Соглашение с луганским клубом рассчитано до 30 июня 2020 года. В текущем сезоне 23-летний защитник провел за "мужиков" 28 поединков, в которых отдал две результативные передачи.

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Видеоновости Динамо Киев Динамо Киев Александр Караваев Александр Караваев Сергей Болбат Сергей Болбат Заря Заря Украина Украина Виктор Вацко Сборная Украины Александр Тымчик Александр Тымчик
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