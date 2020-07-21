Динамо официально сообщило о возвращении Леднева и Тимчика – оба будут готовиться к следующему сезону с "бело-синими"

Киевский клуб на своем официальном сайте объявил о завершении арендных договоров обоих игроков с Зарей.

Гендиректор Зари подтвердил четыре потери – двое игроков возвращаются в Динамо, еще двоих продали в европейские клубы

Тымчик и Леднев вернутся в расположение Динамо и вместе с первой командой начнут подготовку к новому сезону, которая стартует 30 июля. Информация о других игроках киевлян, которые играли в аренде, будет опубликована позже.

Тымчик выступал в составе Зари с февраля 2018 года. В сезоне 2019/20 защитник провел за луганчан 30 матчей в чемпионате Украины, один в Кубке и 6 в Лиге Европы. Леднев присоединился к Заре на полгода позже. В прошлом сезоне Богдан сыграл 27 матчей в УПЛ, забил 11 мячей и стал лучшим бомбардиром команды Скрипника.

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