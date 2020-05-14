Тымчик анонсировал возвращение в Динамо, но есть нюансы

Защитник Зари Александр Тымчик туманно видит свое будущее.

"Многие говорят, что вернусь в Динамо, все пишут: "Леднев и Тымчик возвращаются".

Но со мной пока никто не связывался, ничего не говорили. У меня на 30 июня истекает контракт с Зарей и я 100% возвращаюсь в Динамо. А как будет дальше, останусь я в клубе или нет – не знаю.

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В Динамо достойные конкуренты на этой позиции. Поэтому, если хотя бы 50% игр за эту команду в сезоне, это был бы мне плюс", – рассказал Тымчик для Football.ua.

Напомним, 23-летний игрок защищает цвета Зари на правах аренды. В нынешнем сезоне УПЛ Тымчик провел 21 матч, в которых отметился тремя ассистами.

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