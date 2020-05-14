Тимчик анонсував повернення в Динамо, але є нюанси

Захисник Зорі Олександр Тимчик туманно бачить своє майбутнє.

"Багато хто говорить, що повернуся в Динамо, всі пишуть: "Лєднєв і Тимчик повертаються".

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Але зі мною поки ніхто не зв'язувався, нічого не говорили. У мене 30 червня закінчується контракт з Зорею і я 100% повертаюся в Динамо. А як воно буде далі, залишуся я в клубі чи ні – не знаю.

У Динамо гідні конкуренти на цій позиції. Тому, якщо хоча б 50% ігор за цю команду в сезоні, це був би мені плюс", – розповів Тимчик для Football.ua.

Нагадаємо, 23-річний гравець захищає кольори Зорі на правах оренди. У нинішньому сезоні УПЛ Тимчик провів 21 матч, в яких відзначився трьома асистами.

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