Бельгийский вратарь Тибо Куртуа стал лучшим в своем амплуа по версии France Football.

Куртуа выиграл трофей Яшина и звание лучшего голкипера сезона-2021/22. Первый номер Реала получил больше голосов за Алиссона, Эдерсона, Менди и Меньяна.

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Тибо почти без ротации отыграл прошлый сезон, не давая Лунину шансов на основу. Благодаря надежности бельгийца мадридцы выиграли Лигу чемпионов-2021/22 (8 сейвов в финале) и чемпионат Испании (0,8 пропущенного гола за игру).

В начале нового сезона Куртуа получил травму, а его спокойно подменил Лунин, которому уже предлагают новый контракт. Год назад лучшим голкипером стал Джанлуиджи Доннарумма.

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