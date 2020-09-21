В конце первого тайма защитник лондонского клуба Андрес Кристенсен получил желтую карточку за фол на Садио Мане, однако арбитр Пол Тирни, обратившись к помощи VAR, изменил свое решение и показал датчанину прямую красную.

Дикий фейл Кепы и дубль Мане в видеообзоре матча Челси – Ливерпуль – 0:2

Сотрудник Ливерпуля на скамейке запасных настолько обрадовался, что начал аплодировать такому решению рефери. Однако Клопп сразу же "прибил" пыл своего коллеги: "Ты спятил? Мы не ведем себя таким образом, понятно?"

После игры специалист объяснил свою позицию: "Это был не запасной игрок, а другой сотрудник клуба. Я уже объяснил ему все, и он это принял. Я нормально отношусь к подобному, но тогда мне не хотелось видеть такое.

Челси – Ливерпуль: Мане прибил импотентных хозяев, роковой Кепа, старательный Вернер, Тьягу с колес показывает топ-класс

Тогда мне показалось, что это чистое удаление. Кристенсен руками обхватил Садио, и тогда я считал, что это удаление. Больше я не пересматривал эпизод, и если вам показалось по-другому, я уважаю ваше мнение. Выиграли бы мы, если бы Челси остался в полном составе? Кто знает! Думаю, мы неплохо играли в первом тайме, поэтому, на мой взгляд, могли бы выиграть, но выиграли бы мы точно? Не знаю", – цитирует Клоппа Goal.com.

Ярмоленко та зіркова Ко – тягар, дебют мрії у Пірло, нульовий Реал, або Коли 20 млн ефективніші за 200 – огляд вікенду