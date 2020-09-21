Наприкінці першого тайму захисник лондонського клубу Андрес Крістенсен отримав жовту картку за фол на Садьйо Мане, проте арбітр Пол Тірні, звернувшись по допомогу до VAR, змінив своє рішення і показав данцю пряму червону.

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Співробітник Ліверпуля на лавці запасних настільки зрадів, що почав аплодувати такому рішенню рефері. Проте Клопп відразу ж "прибив" запал свого колеги: "Ти з глузду з'їхав? Ми не поводимося таким чином, зрозуміло?"

Після гри фахівець пояснив свою позицію: "Це був не запасний гравець, а інший співробітник клубу. Я вже пояснив йому все, і він це прийняв. Я нормально ставлюся до подібного, але тоді мені не хотілося бачити таке.

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Тоді мені здалося, що це чисте вилучення. Крістенсен руками обхопив Садьйо, і тоді я вважав, що це вилучення. Більше я не переглядав епізод, і якщо вам здалося по-іншому, я поважаю вашу думку. Виграли б ми, якби Челсі залишився в повному складі? Хто знає! Думаю, ми непогано грали в першому таймі, тому, на мій погляд, могли б виграти, але чи виграли б ми точно? Не знаю", – цитує Клоппа Goal.com.

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