"Ти з глузду з'їхав?": Клопп жорстко "прибив" працівника Ліверпуля, який зловтішався з невдачі Челсі
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловив обурення діями одного із співробітників клубу під час матчу 2-го туру АПЛ проти Челсі.
Наприкінці першого тайму захисник лондонського клубу Андрес Крістенсен отримав жовту картку за фол на Садьйо Мане, проте арбітр Пол Тірні, звернувшись по допомогу до VAR, змінив своє рішення і показав данцю пряму червону.
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Співробітник Ліверпуля на лавці запасних настільки зрадів, що почав аплодувати такому рішенню рефері. Проте Клопп відразу ж "прибив" запал свого колеги: "Ти з глузду з'їхав? Ми не поводимося таким чином, зрозуміло?"
Після гри фахівець пояснив свою позицію: "Це був не запасний гравець, а інший співробітник клубу. Я вже пояснив йому все, і він це прийняв. Я нормально ставлюся до подібного, але тоді мені не хотілося бачити таке.
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Тоді мені здалося, що це чисте вилучення. Крістенсен руками обхопив Садьйо, і тоді я вважав, що це вилучення. Більше я не переглядав епізод, і якщо вам здалося по-іншому, я поважаю вашу думку. Виграли б ми, якби Челсі залишився в повному складі? Хто знає! Думаю, ми непогано грали в першому таймі, тому, на мій погляд, могли б виграти, але чи виграли б ми точно? Не знаю", – цитує Клоппа Goal.com.
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