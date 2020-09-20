Первым серьезным противостоянием для обновленного Челси стал матч против действующего чемпиона. Подопечные Фрэнка Лэмпарда сумели выстоять только в первом тайме. Усложнил задачу и Кристенсен, который перед самым перерывом получил красную.

Ливерпуль обыграл Челси благодаря дублю Мане – приговор лондонцам подписали Кепа и Кристенсен

Во второй половине Ливерпуль сумел воспользоваться численным преимуществом. Дважды отличился Мане. Сначала сенегалец головой замкнул навес от Фирмино, а затем воспользовался чудовищным ляпом Арисабалаги. "Красные" начали сезон с двух побед в двух матчах.