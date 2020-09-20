Дикий фейл Кепы и дубль Мане в видеообзоре матча Челси – Ливерпуль – 0:2
21:00 - Читати українською
Челси уступил Ливерпулю во 2 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Челси – Ливерпуль.
Садио Мане 50’
Садио Мане 54’
50’ Садио Мане
54’ Садио Мане
Первым серьезным противостоянием для обновленного Челси стал матч против действующего чемпиона. Подопечные Фрэнка Лэмпарда сумели выстоять только в первом тайме. Усложнил задачу и Кристенсен, который перед самым перерывом получил красную.
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Во второй половине Ливерпуль сумел воспользоваться численным преимуществом. Дважды отличился Мане. Сначала сенегалец головой замкнул навес от Фирмино, а затем воспользовался чудовищным ляпом Арисабалаги. "Красные" начали сезон с двух побед в двух матчах.
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