Юрген Клопп и Фрэнк Лэмпард перед стартом сезона подогрели атмосферу этого матча. Немецкий специалист уколол Челси за огромные летние траты, а наставник "синих" в ответ вспомнил, что Ливерпуль также недешево скупил свой победный состав.

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Обе команды успешно начали чемпионат: Ливерпуль в результативном матче перестрелял Лидс, а Челси одержал тяжелую победу над Брайтоном. Лэмпард сегодня снова доверил место в старте двум новичкам Вернеру и Хаверцу. При этом Кай получил роль "фальшивой девятки", а Тимо вышел на левом фланге.

Команды осторожно начали поединок – первого опасного удара болельщикам пришлось ждать достаточно долго. Кепа решил добавить огня и убежал из ворот на перехват. К мячу испанский голкипер не успел, но партнеры подстраховали – Салах выкатывал на пустые ворота под удар Фирмино.

Ливерпуль действовал активнее и постепенно наращивал преимущество. Гости начали регулярно доставлять мяч в чужую штрафную площадь, однако оборона "синих" со всем справлялась. Челси пытался отвечать быстрыми выпадами, которым, правда, не хватало остроты. Вернер протащил мяч через центр и аккуратно целил в угол, но немного не попал. Через несколько минут Тимо чудом не забил с паса Хаверца (пусть там и был офсайд).

Ключевой эпизод случился в конце первого тайма, когда Хендерсон вырезал классный пас на Мане. Кристенсен фатальными объятиями не пустил сенегальца к мячу и увидел перед собой красную карточку. Челси остался в меньшинстве на целый тайм.

Фрэнк Лэмпард в попытках сохранить баланс снял с игры Хаверца и выпустил Томори. Юрген Клопп ответил, добавив креатива в центр поля – вместо Хендерсона вышел Тьягу Алькантара, который присоединился к клубу только два дня назад.

Ливерпуль на старте второго тайма зажал Челси в штрафной площади и забил быстрый гол. Отличная комбинация справа – Фирмино обыгрался с Салахом и накинул на голову Мане, а тот легко расстрелял ворота. Еще через 4 минуты Садьо оформил дубль, воспользовавшись подарком Кепы (баск провалился под прессингом).

Ливерпуль доминировал, а Челси на время вообще исчез с поля. Лишь через 20 минут хозяева напомнили о себе дальним ударом Маунта – над перекладиной. Призрачные надежды на интригу появились, когда Вернер слева забежал в штрафную площадь и подставился под фол Тьягу. Арбитр назначил пенальти, но Жоржиньо его не реализовал – Алиссон потянул фирменный удар капитана Челси.

До финального свистка Челси создал еще пару полумоментов, однако хотя бы сократить отставание не сумел (Алиссон взял неплохой удар Абрахама). Ливерпуль, играя в большинстве, все контролировал и спокойно довел дело до победы (Мане и Салах едва не устроили разгром). Мерсисайдцы с 6 очками присоединились к Арсеналу, Эвертону и Кристал Пэлас на вершине турнирной таблицы.