Хаби Алонсо получил пивной душ, разбитые щиты, море фанатов на поле – видео празднования дебютного чемпионства Байера
Байер получил хотя бы один вечер, чтобы расслабиться и постичь величественный миг победы в Бундеслиге.
Подопечные Хаби Алонсо эффектным разгромом Вердера гарантировали себе титул чемпиона за 5 туров до финиша.
Хаби Алонсо объяснил резонансное решение отказать Ливерпулю и Баварии
Некоторые фанаты не могли дождаться финального свистка и буквально разбили рекламные щиты. Хаби Алонсо и Флориан Вирц просили немножко потерпеть.
В конце концов, черно-красное "море" таки выбежало с трибун и не оставило свободного клочка на газоне Бай-арены.
Болельщики обнимали своих любимцев, которые наконец довели дело до успеха после 120 лет усилий предшественников.
В раздевалке счастье продолжалось. Главный создатель Хаби Алонсо получил фирменный немецкий пивной душ из огромной кружки. Баск не забывал и пить его.
Сезон для Байера далеко не завершен. "Фармацевты" еще должны добить Вест Хэм в четвертьфинале ЛЕ (есть домашняя победа 2:0) и сойтись с Кайзерслаутерном в финале Кубка Германии.
Байер впервые стал чемпионом Германии. Хаби Алонсо создал непобедимую команду, Вирц и Джака стильно гарантировали титул