Байер получил хотя бы один вечер, чтобы расслабиться и постичь величественный миг победы в Бундеслиге.

Подопечные Хаби Алонсо эффектным разгромом Вердера гарантировали себе титул чемпиона за 5 туров до финиша.

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Некоторые фанаты не могли дождаться финального свистка и буквально разбили рекламные щиты. Хаби Алонсо и Флориан Вирц просили немножко потерпеть.

Bayer Leverkusen fans almost stormed the pitch lol, Xabi Alonso & Wirtz asked them to wait. Crazy scenes man pic.twitter.com/6cszXZlQdM — Dr Yash  (@YashRMFC) April 14, 2024

В конце концов, черно-красное "море" таки выбежало с трибун и не оставило свободного клочка на газоне Бай-арены.

Болельщики обнимали своих любимцев, которые наконец довели дело до успеха после 120 лет усилий предшественников.

В раздевалке счастье продолжалось. Главный создатель Хаби Алонсо получил фирменный немецкий пивной душ из огромной кружки. Баск не забывал и пить его.

Сезон для Байера далеко не завершен. "Фармацевты" еще должны добить Вест Хэм в четвертьфинале ЛЕ (есть домашняя победа 2:0) и сойтись с Кайзерслаутерном в финале Кубка Германии.

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