"Ты не станешь лучшим в мире, играя за ПСЖ": легенда Баварии раскритиковал Неймара

Знаменитый бывший форвард Баварии Джоване Элбер признался, что до сих пор не понимает решения Неймара променять Барселону на ПСЖ.

По словам 47-летнего бразильца, который в составе Баварии выиграл ЛЧ 2000/01, его соотечественник никогда не станет лучшим в мире, играя в составе парижан.

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"После того, как Неймар ушел из Барселоны, я не вижу возможности для его возвращения. Считаю, что он плохо поступил с клубом. Неймар говорил, что хочет стать лучшим в мире, но нельзя стать лучшим, когда ты играешь за ПСЖ. Для этого надо играть в Реале или Барселоне – командах, которые могут выиграть ЛЧ.

Очень сомневаюсь, что ПСЖ сможет в последующие 3-4 года стать победителем Лиги чемпионов", – цитирует Элбера Cadena Ser.

Напомним, Неймар в 2017 году перешел из Барселоны в ПСЖ за 222 млн евро. Этот трансфер до сих пор остается рекордным в истории футбола.

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