"Ти не станеш найкращим у світі, граючи за ПСЖ": легенда Баварії розкритикував Неймара

Знаменитий колишній форвард Баварії Джоване Елбер зізнався, що досі не розуміє рішення Неймара проміняти Барселону на ПСЖ.

За словами 47-річного бразильця, який у складі Баварії виграв ЛЧ 2000/01, його співвітчизник ніколи не стане найкращим у світі, граючи у складі парижан.

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"Після того, як Неймар пішов з Барселони, я не бачу можливості для його повернення. Вважаю, що він погано вчинив з клубом. Неймар казав, що хоче стати найкращим у світі, але не можна стати найкращим, коли ти граєш за ПСЖ. Для цього треба грати в Реалі чи Барселоні – командах, які можуть виграти ЛЧ.

Дуже сумніваюся, що ПСЖ зможе у наступні 3-4 роки стати переможцем Ліги чемпіонів", – цитує Елбера Cadena Ser.

Нагадаємо, Неймар у 2017 році перейшов з Барселони в ПСЖ за 222 млн євро. Цей трансфер досі залишається рекордним в історії футболу.

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