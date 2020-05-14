"Вместо Месси – Роналду": Неймар может перейти в Ювентус на условиях сенсационного обмена с ПСЖ

Трансферная сага вокруг нападающего ПСЖ Неймара может получить неожиданный сценарий.

Барселона уже давно хочет вернуть бразильца в свой состав. Не против такого сценария и сам футболист, который снова хочет играть рядом с Лионелем Месси. Впрочем, Ней может стать партнером другой суперзвезды – Криштиану Роналду, утверждает le10sport.

Звезда ПСЖ рассекретил планы Неймара на будущее – неожиданное решение

По информации издания, спортивный директор ПСЖ Леонардо понимает, что продление контракта с Неймаром может не состояться. Клуб не может позволить себе потерять такого игрока бесплатно или за малую сумму компенсации, поэтому будет рассматривать варианты с трансфером.

Отмечается, что Леонардо нравится идея заменить бразильца нападающим Ювентуса Пауло Дибалой. Функционер планирует воспользоваться давним интересом "Старой синьоры" к Нею, что может спровоцировать громкий обмен. Таким образом, форвард ПСЖ отправится в Турин, а Дибала – в Париж.

К слову, Неймар перебрался в ПСЖ из Барселоны в 2017 году за рекордные 222 млн в евровалюте. С тех пор сага с возвращением скандального бразильца на Камп Ноу возобновляется в каждое трансферное окно.

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