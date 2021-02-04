Матч четвертьфинала Кубка Испании между Гранадой и Барселоной (3:5) превратился в настоящую войну.

Нападающий хозяев Роберто Сольдадо наехал на тренера соперников Рональда Кумана под занавес основного времени, сообщает Marca.

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Барселона проигрывала 0:2, но умудрилась отыграться за четыре минуты и перевести матч в экстра-таймы. Куман вместе с помощниками бурно праздновали камбек, и это не понравилось Сольдадо. "Идиот, просто идиот. Ты клоун, который не может себя сдержать", – выпалил 35-летний ветеран Гранады в адрес нидерландского специалиста.

Добавим, что страсти кипели и в дополнительное время. Скамейки запасных едва не пошли стенка на стенку, поэтому арбитру пришлось удалить по одному ассистенту главного тренера у каждой из команд.

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