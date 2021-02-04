Матч чвертьфіналу Кубка Іспанії між Гранадою і Барселоною (3:5) перетворився на справжню війну.

Нападник господарів Роберто Сольдадо наїхав на тренера суперників Рональда Кумана під завісу основного часу, повідомляє Marca.

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Барселона програвала 0:2, але примудрилася відігратися за чотири хвилини і перевести матч в екстра-тайм. Куман разом з помічниками бурхливо святкували камбек, і це не сподобалося Сольдадо. "Ідіот, просто ідіот. Ти клоун, який не може себе стримати", – випалив 35-річний ветеран Гранади на адресу нідерландського фахівця.

Додамо, що пристрасті вирували і в додатковий час. Лави запасних ледь не пішли стінка на стінку, тому арбітру довелося вилучити по одному асистенту головного тренера у кожної з команд.

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