Гранада весомую заявку на победу сделала на старте второго тайма, когда повела 2:0. На 33-й минуте Кенеди замкнул прострел Соро, а на 47-й Роберто Сольдадо реализовал выход один на один с тер Штегеном в быстрой контратаке хозяев.

Севилья одолела Альмерию и пробилась в полуфинал Кубка Испании

"Блаугранас" смогли оформить камбэк в финальные минуты. На 88-й Антуан Гризманн чудом замкнул не совсем точный навес Месси, а на 90+2-й уже сам чемпион мира ассистировал Жорди Альбе – миниатюрный защитник забил головой с линии вратарской.

Еще немного драмы соперники подарили в экстра-тайме. Первыми здесь забили каталонцы: Альба подал с угла штрафной, а Гризманн переиграл всех на втором этаже. Но уже три минуты спустя Феде уверенно реализовал одиннадцатиметровый – 3:3! Но в дальнейшем забивали только Барселона. Сначала Фрэнки де Йонг добил мяч в сетку после удара Месси, а на 113-й минуте еще раз сработала связка Гризманн-Альба – француз шведой сбросил под удар, а испанец разрядил пушку.

Гризманн и Месси спасли Барселону от вылета из Кубка Испании – феерический камбэк каталонцев в матче с 8-ю голами