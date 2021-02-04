Кубок Испании, 1/4 финала

Гранада – Барселона – 3:5

Голы: Кеннеди, 33, Сольдадо, 47, Феде, 103 (пен.) – Гризманн, 88, 100, Альба, 90+2, 113, де Йонг, 108

Леванте – Вильярреал – 1:0

Гол: Рохер, 120

Севилья одолела Альмерию и пробилась в полуфинал Кубка Испании

Рональд Куман серьезно отнесся к кубковой встрече и выставил почти основной состав Барсы, но этого оказалось недостаточно. Уже в первом тайме чемпион мира Самюэль Умтити привез гол, решив продемонстрировать дриблинг сопернику в своей штрафной. Очевидно, игроки Гранады отобрали мяч и открыли счет. Несмотря на попытки каталонцев спасти положение, на старте второго тайма хозяева выбежали в контратаку и удвоили преимущество.

Когда уже казалось, что ситуация безнадежна – за дело взялся Лионель Месси. Сначала аргентинец ювелирной подачей нашел ногу Гризманна, который пробил голкипера соперника. А перед финальным свистком Месси повторил свой шедевр на Гризманна, но француз уже ассистировал во вратарскую на Альбу – защитник перевел игру во овертайм.

Далее Барса уже на кураже поверила в свой успех и начала демонстрировать класс. Гризманн оформил дубль на старте первой 15-минутки, далее де Йонг добивает после выстрела Месси, который парировал голкипер. А финальную точку во встрече поставил Альба мощным ударом со взлета. Стоит отметить, что Гранада смогла один гол отквитать, реализовав пенальти, но эта неприятность уже не могла остановить боевой настрой Барсы.

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