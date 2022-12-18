Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен выступает в России всего два года, но уже успел перенять тамошнюю манеру общения с окружающими.

После поединка Хорватия – Марокко (2:1) за третье место ЧМ-2022 между 33-летним Ловреном и хорватскими журналистами возник конфликт. В микст-зоне защитник дал комментарий иностранным журналистам, а двоим своим соотечественникам помахал рукой и ушел. Те засмеялись, что очень разозлило Ловрена, сообщает 24sata.

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Хорватское издание процитировало диалог игрока сборной с представителями СМИ.

– Кто смеется?

– Мы смеялись не над вами.

– Что это такое? Вы против нас, вы смеетесь, издеваетесь над нами. Вы не рады за нас.

– Мы смеялись не над вами, в чем проблема?

– Теперь ты издеваешься надо мной, вонючка. Ты и эта женщина. Врете с самого начала. Вы ведь не записали, когда он смеялся, правда?

– Смешно с вашей реакции. Вы говорите эти слова в присутствии 30 человек. Вам это не к лицу.

– Потому что люди не могут быть счастливы, когда над ними издеваются.

Пресс-атташе сборной Хорватии Томислав Пацак позже извинился за поведение футболиста.

Напомним, уже в Катаре Ловрен пытался оправдать россиян, в лучших традициях тамошней пропаганды заявив циничное "спорт вне политики". Хорват выступает за российский Зенит с 2020 года, а на ЧМ-2022 сыграл 6 матчей, отдал 1 ассист.

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