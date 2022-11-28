Ведущий защитник хорватов Деян Ловрен не гнушается дружбой с россиянами и пытается их оправдать, как только его об этом спрашивают.

"Конечно, мне жаль, что россиян, моих партнеров, нет на чемпионате мира. Вы знаете, я всегда говорил, что спорт и политика не должны быть вместе. Конечно, сборная России – это большая команда. Обидно, что ребята не в Катаре на ЧМ.

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Но нет и других крупных команд как сборная России. Я говорю об Италии, моем друге Салахе. Но я верю, что в скором времени ситуация изменится. Нужно всегда мыслить положительно", – цитирует Ловрена "СМИ" оккупантов.

Напомним, что Деян остался выступать в питерском Зените, несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину, и зарабатывать кровавые деньги Газпрома, 50% капитала которого принадлежат государству, то есть террористам.

На катарском Мундиале 33-летний футболист провел два полных поединка против Марокко (0:0) и Канады (4:1). Впереди встреча с Бельгией.