Капитан Хорватии Лука Модрич еще порадует своей игрой в футболке национальной команды и после завершения чемпионата мира в Катаре.

Команда Златко Далича провела удачный чемпионат мира, заняв третье место. В "утешительном финале" Хорватия обыграла Марокко и завоевала бронзовые медали Мундиаля.

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Многие ожидали, что Лука Модрич после этого успеха объявит об уходе из национальной команды, но ветеран порадовал своих поклонников, заявив, что продолжит выступления в сборной.

"Мы сделали что-то большое для хорватского футбола. Конечно, хотели выиграть золото, и были близки к этому. Команда может гордиться своей игрой. Мы едем в Хорватию победителями, сейчас пора праздновать.

Успехи с национальной командой особенные для меня и делают меня счастливым. Мы очень выросли как команда. Хорватия – это не чудо, которое происходит раз в 20 лет. Я не могу сейчас назвать нас темной лошадкой. Мы – футбольная сила. Кто-то впервые приехал на чемпионат мира и сразу же получил медаль. Мне понадобилось 12 лет, я прошел через все и вся. Молодые игроки должны ценить этот успех.

Мое будущее в сборной? Я продолжу играть за Хорватию в Лиге наций. После этого посмотрим, что будет дальше", – цитирует Луку Модрича Index.

В активе 37-летнего хавбека Реала 162 матча за сборную Хорватии, в которых он забил 23 гола. Модрич дебютировал за "клетчатых" в 2006 году и дважды стал призером чемпионатов мира – финал в 2018-м и третье место-2022. В июне 2023 года Модрич может выиграть трофей со сборной – в финале 4-х Лиги наций компанию хорватам составят Италия, Нидерланды и Испания.

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