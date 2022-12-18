Захисник збірної Хорватії Деян Ловрен виступає в Росії лише два роки, але вже встиг перейняти тамтешню манеру спілкування з оточуючими.

Після поєдинку Хорватія – Марокко (2:1) за третє місце ЧС-2022 між 33-річним Ловреном і хорватськими журналістами виник конфлікт. У мікст-зоні оборонець дав коментар іноземним журналістам, а двом своїм співвітчизникам помахав рукою і пішов. Ті засміялися, що дуже розлютило Ловрена, повідомляє 24sata.

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Хорватське видання процитувало діалог гравця збірної з представниками ЗМІ.

– Хто сміється?

– Ми сміялися не з вас.

– Що це таке? Ви проти нас, ви смієтеся, знущаєтеся з нас. Ви не раді за нас.

– Ми сміялися не з вас, у чому проблема?

– Тепер ти знущаєшся з мене, смердючко. Ти і ця жінка. Брешете із самого початку. Ви ж не записали, коли він сміявся, правда?

– Смішно з вашої реакції. Ви говорите ці слова у присутності 30 людей. Вам це не личить.

– Тому що люди не можуть бути щасливими, коли з них знущаються.

Прес-аташе збірної Хорватії Томіслав Пацак згодом перепросив за поведінку футболіста.

Нагадаємо, вже у Катарі Ловрен намагався виправдати росіян, у найкращих традиціях тамтешньої пропаганди заявивши цинічне "спорт внє палітікі". Хорват виступає за російський Зеніт з 2020 року, а на ЧС-2022 зіграв 6 матчів, віддав 1 асист.

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