"Ти знущаєшся з мене, смердючко": друг росіян образив хорватських журналістів після бронзи ЧС-2022
Захисник збірної Хорватії Деян Ловрен виступає в Росії лише два роки, але вже встиг перейняти тамтешню манеру спілкування з оточуючими.
Після поєдинку Хорватія – Марокко (2:1) за третє місце ЧС-2022 між 33-річним Ловреном і хорватськими журналістами виник конфлікт. У мікст-зоні оборонець дав коментар іноземним журналістам, а двом своїм співвітчизникам помахав рукою і пішов. Ті засміялися, що дуже розлютило Ловрена, повідомляє 24sata.
Модріч офіційно оголосив своє майбутнє у збірній Хорватії після бронзи ЧС-2022
Хорватське видання процитувало діалог гравця збірної з представниками ЗМІ.
– Хто сміється?
– Ми сміялися не з вас.
– Що це таке? Ви проти нас, ви смієтеся, знущаєтеся з нас. Ви не раді за нас.
– Ми сміялися не з вас, у чому проблема?
– Тепер ти знущаєшся з мене, смердючко. Ти і ця жінка. Брешете із самого початку. Ви ж не записали, коли він сміявся, правда?
– Смішно з вашої реакції. Ви говорите ці слова у присутності 30 людей. Вам це не личить.
– Тому що люди не можуть бути щасливими, коли з них знущаються.
Прес-аташе збірної Хорватії Томіслав Пацак згодом перепросив за поведінку футболіста.
Нагадаємо, вже у Катарі Ловрен намагався виправдати росіян, у найкращих традиціях тамтешньої пропаганди заявивши цинічне "спорт внє палітікі". Хорват виступає за російський Зеніт з 2020 року, а на ЧС-2022 зіграв 6 матчів, віддав 1 асист.
ЧС-2022: Хорватія переграла Марокко і здобула другу поспіль медаль – класика мундіалів і другий після Мессі у крутій грі